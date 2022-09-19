Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Motosikletlilerin el ele tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 19.09.2022 | 12:34
02:17
Hasta yakını gibi gittiği hastanenin bahçesinden 2 motosiklet çaldı | Video 19.09.2022 | 11:38
02:38
Kütahya’da 7 bin 880 adet makaron ele geçirildi | Video 19.09.2022 | 11:19
10:04
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 19.09.2022 | 11:10
01:13
10:04
01:03
03:22
Modifiye araç tutkunları Bursa'da bir araya geldi | Video 19.09.2022 | 10:05
03:34
01:13
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü böyle kaçtı | Video 19.09.2022 | 10:22
01:50
Motosiklet hırsızları önce kameraya ardından polise yakalandı | Video 19.09.2022 | 10:00
00:40
Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi | Video 19.09.2022 | 10:00
00:26
00:33
Gaziantep'te deaş operasyonunda 2 tutuklama | Video 19.09.2022 | 09:33
00:42
Motosikletle uyuşturucu satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 19.09.2022 | 09:20
03:20
Yolcu dolu halk otobüsüne silahlı saldırı kamerada | Video 19.09.2022 | 09:05
00:35
Güngören'de tramvay yolunda kaza; seferler aksadı | Video 19.09.2022 | 08:48
01:44
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı | Video 19.09.2022 | 08:45
01:12
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı | Video 19.09.2022 | 08:24
00:56
Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü ağır yaralandı | Video 19.09.2022 | 08:24
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki iki motosikletin sürücüsü trafikte yan yana gelerek el ele tutuştu. Ayrıca motosikletin arkasında oturan bir yolcunun da diğer motosikleti ayağıyla zaman zaman ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.