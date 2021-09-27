Motosikletlilerin kazası güvenlik kamerasında! İlk müdahaleyi olay yerindeki sağlıkçılar yaptı | Video

Antalya’da iki motosikletin karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı. Yerde acı içerisinde kıvranan sürücülere ilk müdahaleyi de o esnada kaza yerindeki iki sağlık personeli yaptı. Kaza anıysa bir işyerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden geçmek isteyen Hasan Ö'nün kullandığı 07 BTG 74 plakalı motosikletle, seyir halindeki Abdullah E.'nin kullandığı 07 ASS 743 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosikletler ve sürücüleri yola savrulurken, çevredekiler yaralılara müdahale için olay yerine koştu. Yerde acı içerisinde kıvranan motosiklet sürücülere ise ilk müdahale, şans eseri kaza yerinden geçen biri kadın iki sağlık personeli tarafından yapıldı. Mesaide olmayan sağlık çalışanları, kazayı görür görmez olay yerine gelerek, yaralılara ilk yardımda bulundu.

İhbarın ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri ise sedyeye aldıkları yaralıları ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anıysa bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Hasan Ö'nün motosikletiyle yaya geçidine doğru yöneldiği sırada, Abdullah E.'nin kullandığı motosikletle çarpışması ve çarpma şiddetiyle sürücüler ile motosikletlerin yola savrulması yer aldı.