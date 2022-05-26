Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video

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Kahramanmaraş’ta kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı güvelik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, kaza Onikişubat Altınova Mahallesinde meydana geldi. Sabah saat 05;30 sıralarında meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 46 ABB 656 plakalı kamyonete geri geri geldiği esnada, 20 yaşındaki Ferdi Avcı'nın kullandığı 46 AY 750 plakalı motosiklet arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekibi geldi. Sağlık ekibi Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.