Video Yaşam Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video
Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video

Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video

26.05.2022 | 15:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video 00:19
Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video 26.05.2022 | 15:54
Dur ihtarına uymadı yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 03:04
Dur ihtarına uymadı yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 26.05.2022 | 15:33
Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video 00:23
Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video 26.05.2022 | 15:03
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı | Video 02:58
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı | Video 26.05.2022 | 14:58
İstanbul’da inanılmaz olay: Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı | Video 05:06
İstanbul'da inanılmaz olay: Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı | Video 26.05.2022 | 14:07
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 00:30
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 26.05.2022 | 12:53
Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 00:57
Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 26.05.2022 | 14:06
Gözlerine inanamayıp elledi! Gülşen’e dokunan Zuhal Topal’ın bakışları olay oldu | Video 00:48
Gözlerine inanamayıp elledi! Gülşen'e dokunan Zuhal Topal'ın bakışları olay oldu | Video 26.05.2022 | 13:58
Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video 00:17
Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video 26.05.2022 | 13:33
Firari FETÖ’cü tanınmaz hale gelmiş | Video 00:13
Firari FETÖ'cü tanınmaz hale gelmiş | Video 26.05.2022 | 13:33
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 00:30
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 26.05.2022 | 13:17
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video 03:42
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video 26.05.2022 | 12:28
Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video 03:05
Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video 26.05.2022 | 12:26
Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! Ambulans boş diyenlere, Bak bakalım hasta var mı, yok mu? diyerek tepki gösterdi 00:39
Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! "Ambulans boş" diyenlere, "Bak bakalım hasta var mı, yok mu?" diyerek tepki gösterdi 26.05.2022 | 12:28
Son Dakika: İzmir’de cami hoparlöründen şarkı dinlettiler! Müftülük konu hakkında açıklama yaptı | Video 00:50
Son Dakika: İzmir'de cami hoparlöründen şarkı dinlettiler! Müftülük konu hakkında açıklama yaptı | Video 26.05.2022 | 12:09
‘Müsilaj’ operasyonunda Mersin’de 18 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:53
‘Müsilaj’ operasyonunda Mersin’de 18 şüpheli gözaltına alındı | Video 26.05.2022 | 11:55
Motosikletini çarpıp kaçmak isteyen kadını, otomobilinin üzerine çıkarak durdurmaya çalıştı | Video 01:11
Motosikletini çarpıp kaçmak isteyen kadını, otomobilinin üzerine çıkarak durdurmaya çalıştı | Video 26.05.2022 | 11:50
Rize yaylalarına mayısta kar yağdı | Video 02:19
Rize yaylalarına mayısta kar yağdı | Video 26.05.2022 | 10:56
Müge Anlı SON BÖLÜM | 26 Mayıs 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 12:17
Müge Anlı SON BÖLÜM | 26 Mayıs 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 26.05.2022 | 11:31
İnternetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı | Video 00:54
İnternetten yasa dışı bahis oynatan 3 kişi yakalandı | Video 26.05.2022 | 10:54

Kahramanmaraş’ta kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı güvelik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, kaza Onikişubat Altınova Mahallesinde meydana geldi. Sabah saat 05;30 sıralarında meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 46 ABB 656 plakalı kamyonete geri geri geldiği esnada, 20 yaşındaki Ferdi Avcı'nın kullandığı 46 AY 750 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekibi geldi. Sağlık ekibi Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA