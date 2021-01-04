Video Yaşam Motosikletliye çarpıp kaçtı... O anlar kamerada | Video

Motosikletliye çarpıp kaçtı... O anlar kamerada | Video

Motosikletliye çarpıp kaçtı... O anlar kamerada | Video
04.01.2021 | 09:49

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Yenibosna'da motosiklet sürücüsü Özgür Aksoy'a seyir halindeyken bir otomobil çarptı. Olayın ardından otomobil şoförü olay yerinden kaçarken, kaza anı da kameraya yansıdı. Sağlık çalışanı Aksoy, kaza nedeniyle vücudunda ve boynunda ağrılar olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Biz pandemi sürecinde bir canı kurtarmak için elimizden geleni yaparken bu vurdumduymaz sürücünün cinayete teşebbüs edercesine kaçarak gitmesi bir kez daha canımı yaktı" dedi.

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Olay, 29 Aralık 2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında Yenibosna'da meydana geldi. Sağlık çalışanı Özgür Aksoy, Yenibosna'dan evine motosikletiyle dönerken bir otomobil sürücüsü ona çarptı. Otomobil sürücüsü, Aksoy'u olay yerinde bırakıp kaçarken o anlar Özgür Aksoy'un kask kamerasına ve başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GEÇER GEÇMEZ KENDİMİ YERDE BULDUM"
Orta şeritte seyir halindeyken trafiğin oluşması sebebiyle şerit değiştirdiğini belirten Özgür Aksoy, "Sinyalimi verdikten sonra aynadan baktığımda hiçbir aracın sol şeritte olmadığını gördüm. Ben de sol şeride geçmek istedim. Geçer geçmez kendimi yerde buldum ve yerde sürüklendim. Bir araç bana vurarak kaçtı" dedi. Sağlık personeli olduğunu kaydeden Aksoy, "Biz pandemi sürecinde bir canı kurtarmak için elimizden geleni yaparken bu vurdumduymaz sürücünün cinayete teşebbüs edercesine kaçarak gitmesi bir kez daha canımı yaktı" ifadelerini kullandı.

"VÜCUDUMDA VE BOYNUMDA HALA AĞRILAR VAR"
Şoförün olay yerinden kaçmasından sonra metrelerce sürüklendiğini öne süren Aksoy şöyle devam etti: "Hala kendime gelmiş değilim, sağlığımdan oldum ve psikolojim bozuldu. Hala kabus görüyorum bununla ilgili. Çok şükür diğer sürücü arkadaşlar bana yardım etti. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. O kaçan sürücünün de bir an önce yakalanmasını istiyorum. Onun başkalarının canını yakmasından çok korkuyorum. Vücudumda ve boynumda hala ağrılar var, sürekli olay anını hatırlıyorum."

"GEÇ GİTMEK CANA MAL OLMAK İYİDİR"
Araç şoförlerinin motorculara da bir an önce saygı göstererek onları fark etmesini temenni eden Aksoy, "Herkes saygılı bir şekilde yardımlaşmalı. Beş dakika daha geç gitmek başkalarının canına mal olmaktan daha iyidir" dedi.

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