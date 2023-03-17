Motosiklette 4 kişiyle tehlikeli yolculuk kamerada | Video
ANTALYA'da, motosikletteki 4 kişinin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı. Motosiklettekilerin zaman zaman tek teker üzerinde gittikleri görüldü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 kişi, motosiklete binip yola çıktı. Kask da takmayan gençlerden 3'ü motosikletin gidiş yönünde, 1'i ise ters olarak bindi. Ayağa kalkan kişi de motosikleti hem kullandı hem de zaman zaman tek tekere kaldırdı. Kural tanımaya kişilerin tehlikeli yolculuğu, yanlarında kendilerini takip eden kişi tarafından kamerayla kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki yağdı.
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