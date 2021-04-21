Motosikletteki gençlerin kazası kamerada | Video

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Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Mahmudiye mahallesi Döner ile Papatya sokaklarının kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü Mustafa Arslantaş (32) yönetimindeki tescilsiz motosiklet, Döner sokaktan çıkan Samet Aykız (36) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı Hakan Aydın (30), feci şekilde yere düştü. Ağır yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.