Video Yaşam Motosikletten düşen turist yerde purosunu içmeye devam etti | Video
Motosikletten düşen turist yerde purosunu içmeye devam etti | Video

Motosikletten düşen turist yerde purosunu içmeye devam etti | Video

12.11.2021 | 13:23

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört arkadaşıyla birlikte motosiklet kiralayarak Manavgat’a gezmeye gelen Alman turist, motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıma alınan Alman turist, 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında purosunu içmeye devam etti.Alman turistin yanında bulunan arkadaşları, olay yerine gelen İHA muhabirinin görüntü almaması için uzun süre çaba harcadılar.

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Kaza Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ilıca Kumköy turizm bölgesinde tatilini geçirmekte olan 5 Alman turist, motosiklet kiralayarak Manavgat'a gezmeye geldi. 63 yaşındaki Uwe Both isimli turist Manavgat Köprüsünü geçtikten sonra önünde gitmekte olan otomobilin Fevzipaşa Caddesine döndüğü sırada yaya geçidinden geçenlere yol vermek için yavaşlaması üzerine otomobile çarpmamak için frene basınca motosiklet devrildi. Motosikletin devrilmesi sonucu yere düşen Alman turist başındaki kask sayesinde hafif yaralanırken yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar tarafından yoldan kaldırıma alınan Alman turist Uwe Both 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇEKİM YAPILMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
Alman turistin otelden birlikte çıktığı arkadaşları, olay yerine gelen İHA Muhabirinin görüntü almasını engellemeye çalıştılar. Kameranın önüne geçen ve çekim yapılmaması için bağıran Almanlar, bir süre sonra engellemeyi bıraktı. Bu arada yaralı olarak yerde yatan Alman turist Uwe Both un puro içmeye devam ettiği, kameraların çekim yaptığını görünce elindeki puroyu arkadaşına verdiği görüldü.

KAZA ANI KAMERALARDA
Kaza anı köprübaşında bulunan 2 ayrı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Motosikletin yolunda giderken bir anda devrilmesi ve kazayı göranlerin yardıma koşması saniye saniye kaydedildi

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