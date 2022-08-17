Motosikletten düştüler, yerde yardım beklerken otomobilin altında kaldılar | Video
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Bursa'da 2 kişi seyir halindeki motosikletten düşerek yaralandı. Yaralı şekilde yerde yardım bekleyen 2 kişinin üstünden otomobil geçmesi sonrası 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kazaya gelen olay yeri inceleme ekipleri ile basın mensupları arasında, olay yeri şeridi ve görüntü alma konusunda fikir ayrılığı yaşandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.