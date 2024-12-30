Video Yaşam MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz | Video
MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz | Video

MSB açıkladı! 11 terörist etkisiz | Video

30.12.2024 | 12:11

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

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