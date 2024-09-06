MSB: “Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi” 06.09.2024 | 14:20 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR



MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."