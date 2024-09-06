Video Yaşam MSB: “Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi”
MSB: “Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi”

MSB: “Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi”

06.09.2024 | 14:20

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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