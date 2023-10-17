Video Yaşam MSB, Hasan Dağı’na tırmanırken düşen dağcının helikopterle kurtarılma anlarını paylaştı
MSB, Hasan Dağı’na tırmanırken düşen dağcının helikopterle kurtarılma anlarını paylaştı

MSB, Hasan Dağı’na tırmanırken düşen dağcının helikopterle kurtarılma anlarını paylaştı

17.10.2023 | 09:13

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray’da Hasan Dağı’na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan vatandaşın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopter ile kurtarıldığını duyurdu.

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Aksaray'da Veysel Güven (21), arkadaşları Yasin İlgün (19) ve onun ağabeyi Çağrı İlgün (22) ile birlikte dün sabah saatlerinde Hasan Dağı'na tırmandı. Zirve tırmanışının ardından dönüş yoluna tırmanıcılardan Veysel Güven, dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, düşen vatandaşın kurtarılma anlarına ait görüntüleri yayınladı. MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aksaray ili Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığından havalanan bir helikopter ve Personel Kurtarma Timimiz tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.
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