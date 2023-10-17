MSB, Hasan Dağı’na tırmanırken düşen dağcının helikopterle kurtarılma anlarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray’da Hasan Dağı’na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan vatandaşın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopter ile kurtarıldığını duyurdu.
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