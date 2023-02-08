MSB paylaştı: "İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındayız" | Video
Milli Savunma Bakanlığı, bir kişinin göçük altından kurtarılma anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak "İstihkâm Okulu Arama Kurtarma Timlerimiz Adıyaman’da enkaz altında 4 kişiyle irtibat kurdu. Kübra Ecrin Kılınç isimli gencimiz sağ kurtarılırken, diğer 3 vatandaşımızı da kurtarma çalışmaları sürüyor. " açıklamasında bulundu.
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