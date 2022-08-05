MSB, SOLOTÜRK’ün Bayburt’taki uçuş görüntüleri paylaşıldı | Video

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Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt’ta SOLOTÜRK gösteri ekibinin düzenlendiği uçuşu paylaştı.
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, tanıtım ve havacılık etkinlikleri dahilinde geçtiğimiz hafta Bayburt'ta gösteri uçuşu gerçekleştirmişti. Kent merkezi üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.