MSB yaralı depremzedelerin Adana Devlet Hastanesine tahliyesini sürdürüyor | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaralı depremzedelerin Adana Devlet Hastanesine tahliyesine devam edildiğini bildirdi.
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