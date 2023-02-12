MSB yaralı depremzedelerin Adana Devlet Hastanesine tahliyesini sürdürüyor | Video 12.02.2023 | 16:13 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaralı depremzedelerin Adana Devlet Hastanesine tahliyesine devam edildiğini bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) İskenderun'un fırkateynimizde konuşlu SH-70 Sea Hawk helikopterimiz ile Hatay Devlet Hastanesindeki yaralı vatandaşlarımızı Adana Devlet Hastanesine nakletmeye ve yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz" denildi.