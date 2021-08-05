Video Yaşam MSB'den tahliye açıklaması "Sorunsuz şekilde tamamlanmıştır" | Video

MSB'den tahliye açıklaması "Sorunsuz şekilde tamamlanmıştır" | Video

MSB'den tahliye açıklaması
05.08.2021 | 09:46

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından "Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır." açıklamasında bulunuldu.

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