MSB'den tahliye açıklaması "Sorunsuz şekilde tamamlanmıştır" | Video

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından "Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır." açıklamasında bulunuldu.