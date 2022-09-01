Muavine kaçan Ayşe Bağcı neler yaşadı? Müge Anlı canlı yayında anlattıkları şoke etti | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şaşkına çeviren anlar yaşandı. Ayşe Bağcı, otobüste tanıştığı muavine kaçtı. Muavin, "Ayşe koltuğunu yatırırken bakıştık aşık olduk" ifadelerini kullandı. Muavinle ilgili ortaya atılan iddialar ise mide bulandırdı. Buna göre muavinin; 14 yaşındaki bir kızı taciz ettiği, bebekli bir kadın yolcunun ise çorabını çıkarttığı anlaşıldı. Ayşe Bağcı, dün Müge Anlı ekibinin yardımıyla Trabzon'dan İstanbul'a geldi. Yaşadıklarını Müge Anlı'da anlattı.