"Muayenem var götüremem" diyerek yolcuyla tartışan taksicinin 2022 tarihine kadar geçerli muayenesi olduğu ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
04:52
01:22
Iğdır’da soğuk hava ve sis etkili oldu | Video 16.12.2021 | 09:52
01:20
Bayrampaşa’da bir evde 30 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 16.12.2021 | 09:40
01:28
Gaziantep'te sahte içki imalathane ve dopalarına şok baskın! | Video 16.12.2021 | 09:14
00:34
Van'da yankesicilik yapan şahıslar kameraya böyle yakalandı | Video 16.12.2021 | 09:23
00:39
Hatay'da yol kesip böyle göbek attılar 16.12.2021 | 09:06
01:43
Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı | Video 16.12.2021 | 09:02
02:05
03:51
Beşiktaş’ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1’ ağır 2 yaralı | Video 16.12.2021 | 08:49
02:47
Büfeyi basıp silahlı çatışmaya girdiler: 1’i ağır 3 yaralı | Video 16.12.2021 | 08:49
01:49
Ayağını burktu, ’Otobüs ezdi’ deyip ortalığı birbirine kattı! | Video 16.12.2021 | 08:49
02:39
15 metrelik ağaç iki müstakil evin çatısına devrildi | Video 16.12.2021 | 08:48
00:24
İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı | Video 15.12.2021 | 22:21
02:12
Gaziosmanpaşa'da can pazarı! Alevler içinde mahsur kaldılar! | Video 15.12.2021 | 21:41
01:09
Kömür çuvalında uyuşturucu zulası! | Video 15.12.2021 | 21:39
00:23
Roma'da jandarma okulunda büyük yangın | Video 15.12.2021 | 19:07
00:12
Karla kaplı Yedigöller yolunda çocukların tehlikeli yolculuğu | Video 15.12.2021 | 19:00
05:16
Heyelan böyle geldi...Panik ve korku dolu anlar kamerada | Video 15.12.2021 | 17:50
01:17
Elazığ'da jandarma yaralı dağ keçisi için seferber oldu | Video 15.12.2021 | 17:02
Esenyurt'ta aracının muayeneye gideceğini söyleyerek yolcu ile tartışan taksiciye bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca yapılan incelemede aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya çıktı.
Esenyurt'ta geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söylemiş, uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen sürücü yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istemişti. Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartışmıştı. O anların yansıdığı cep telefonu görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri yolcuyla tartışmaya giren taksi sürücüsünü yakaladı. Taksi sürücüsü İ.Ş., Esenyurt ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde ekiplerince durduruldu. Belediye tarafından çalışma ruhsatının iptal edildiği tespit edilen sürücü İ.Ş.'ye bin 339 lira cezai işlem uygulanırken, ticari taksi de 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca yapılan incelemede aracın 04 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli muayenesinin olduğu ortaya çıktı.