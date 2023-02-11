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Mucize bebek Halit Ali Talha'yı deprem enkazından çıkartan kurtarma görevlisi o anları anlattı

Mucize bebek Halit Ali Talha'yı deprem enkazından çıkartan kurtarma görevlisi o anları anlattı

11.02.2023 | 13:54

Hatay'da deprem enkazından 128 saat sonra çıkartılan 2 aylık bebek Halit Ali Talha'ın ailesi artık Türkiye! Hatay'daki deprem enkazında ölen annesinin koynunda 128 saat kalan 2 aylık bebek Halit Ali Talha'yı kurtaran Kurtarma Görevlisi Zafer Yavuz, o anları A Haber canlı yayınında anlattı.

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