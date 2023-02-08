Mucizenin adı 'Masal' bebek | Video 08.02.2023 | 13:24 Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan 1.5 yaşındaki Masal bebek 44 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde Hatay'da da çok sayıda bina yıkıldı. Hem yurt içinde hem de yurt dışından bölgeye gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor. Muğla'dan bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erlerinden oluşan arama kurtarma ekibi,1.5 buçuk yaşındaki Masal bebeği enkazın altında 44 saat sonra sağ olarak çıkardı. Hemen sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.