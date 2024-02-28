Video Yaşam Mudanya’da yoğun sis etkili oldu
Mudanya’da yoğun sis etkili oldu

Mudanya’da yoğun sis etkili oldu

28.02.2024 | 23:08

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kordonda görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, denizde ise göz gözü göremez hale geldi.

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