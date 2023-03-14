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Müdür yardımcısı kadını böyle darp ettiler | Video

Müdür yardımcısı kadını böyle darp ettiler | Video

14.03.2023 | 10:15

Adana’da 8 Mart Dünya kadınlar gününde bir okulda müdür yardımcısı olan kadın, bir kadın ve bir erkek tarafından darp edildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortay açıktı. Darp edilen ve olayı anlatan Medine Aka,” Bu olayın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başıma gelmiş olması ve bir kadın tarafından bu duruma maruz kalmayı ben içime sindiremedim. Erkeğin bizi ayırmak yerine darbeler indirmesini hiç kabullenemedim” dedi.

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Olay, 8 Mart'ta Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bankaya doğru giden bir ilkokulun müdür yardımcısı Medine Aka (51), karşıdan karşıya geçtiği esnada aniden önüne çıkan hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan kadın ile tartışma yaşadı. Yoluna devam etmeyi sürdüren Aka'ya, araçtan inen Aslı N. saldırdı. Daha sonra sürücü Süleyman Hünkar K'de araçtan inip, müdür yardımcısını darp etmeye başladı. Olay sonrası Aka durumu polis ekiplerine bildirdi. Her iki tarafta polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadelerinin ardından taraflar serbest bırakıldı. Kavga anı ise güvenli kameralarına saniye saniye yansıdı.

"BANA ÇARPACAKTINIZ DİYE UYARDIM, DAHA SONRA DARP ETMEYE BAŞLADI"
Olay anını anlatan Medin Aka," Kredi kullanmak için bankaya gidiyorum, olay o sırada gerçekleşti. Karşıya geçtiğim sırada bir araç önümde sert bir şekilde fren yaptı. Tartışma buradan çıkmaya başladı. Fren sesini duyunca korktum. Çarpmasın diye kenara çekilmek durumunda kaldım ve dönüp uyardım. Bunun üzerine araçtakiler de bana 'araç kullanmayı sizden mi öğreneceğiz' dedi. 'Kenara çekilmesem çarpacaktınız' dedim ve sonra yoluma devam ettim. Arkamdan yirmi beş, otu yaşlarında bir kadın koşarak geldi. Sırtımdan ve saçımdan çekerek darp etmeye başladı" diye konuştu.

"ERKEK VE KADIN BENİ DARP ETMEYE BAŞLADI, BAYILMAK ÜZERE OLDUĞUMU HİSSETTİM"
Kavga sırasında yanındaki kadın ve onun erkek arkadaşının darp ettiğini belirten Aka," O sırada aldığım darbelerden bayılmak üzere olduğumu hissettim. Kendimi zor toparladım ve kalktım. Etrafta sadece izleyen insanları gördüm. Yani bu insanların izliyor olması beni çok üzdü. 'Neden yardım etmiyorsunuz? polisi arayın' dedim. Bu olayın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başıma gelmiş olması ve bir kadın tarafından bu duruma maruz kalmayı ben içime sindiremedim. Erkeğin bizi ayırmak yerine darbeler indirmesini hiç kabullenemedim. Ben toplum nazarında bir ilkokulda müdür yardımcılığı yapıyorum, bir idareciyim, kariyerim var, yönetmem gereken bir okul var, sorumluluklarım var. Bu durumu yaşamayı hazmedemedim. Kendime bunu yediremedim. Yaşadığım olaydan dolayı da psikolojik destek alıyorum" dedi.

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