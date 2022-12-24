Video Yaşam Mudurnu'da aç kalan kurtlar köylere inmeye başladı | Video
Mudurnu'da aç kalan kurtlar köylere inmeye başladı | Video

Mudurnu'da aç kalan kurtlar köylere inmeye başladı | Video

24.12.2022 | 19:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Saman balyaları alev alev yandı | Video 00:51
Saman balyaları alev alev yandı | Video 24.12.2022 | 20:05
Mudurnu’da aç kalan kurtlar köylere inmeye başladı | Video 01:10
Mudurnu'da aç kalan kurtlar köylere inmeye başladı | Video 24.12.2022 | 19:57
Konya’da feci olay! Cinnet getiren baba 2 kızını öldürdü | Video 01:13
Konya’da feci olay! Cinnet getiren baba 2 kızını öldürdü | Video 24.12.2022 | 15:51
Esenyurt’ta şok ev operasyonu! Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza | Video 01:43
Esenyurt'ta "şok ev" operasyonu! Kaçak göçmenlere ev kiralayanlara ceza | Video 24.12.2022 | 14:24
Böyle takip edip silahla gasp ettiler! 3 şahıstan 2’si yakalandı | Video 00:41
Böyle takip edip silahla gasp ettiler! 3 şahıstan 2’si yakalandı | Video 24.12.2022 | 13:53
Önce sarmaş dolaş yürüdüler sonra bıçak ve silahla kavga ettiler! Dehşet anları saniye saniye kamerada | Video 01:12
Önce sarmaş dolaş yürüdüler sonra bıçak ve silahla kavga ettiler! Dehşet anları saniye saniye kamerada | Video 24.12.2022 | 12:55
Sultangazi’de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazası: 1 kişi sıkışarak yaralandı! O anlar kamerada | Video 03:41
Sultangazi'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazası: 1 kişi sıkışarak yaralandı! O anlar kamerada | Video 24.12.2022 | 12:49
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi tutuklandı | Video 01:11
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi tutuklandı | Video 24.12.2022 | 11:59
Yaşlıları hedef alan telefon dolandırıcılarına film sahnelerini aratmayan operasyon | Video 02:53
Yaşlıları hedef alan telefon dolandırıcılarına film sahnelerini aratmayan operasyon | Video 24.12.2022 | 11:19
Son Dakika: Sarıyer’de İETT otobüsünde yangın | Video 02:13
Son Dakika: Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın | Video 24.12.2022 | 11:51
Çeşme’de evde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliye tutuklama | Video 00:56
Çeşme'de evde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliye tutuklama | Video 24.12.2022 | 10:11
İstanbul’da sahte kanser ilacı operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:12
İstanbul’da sahte kanser ilacı operasyonu: 6 gözaltı | Video 24.12.2022 | 10:05
İşçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2’si ağır 10 yaralı | Video 01:45
İşçi servisi ile otomobil böyle çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı | Video 24.12.2022 | 09:09
Kocaeli’de kadın cinayeti! Restoranda silahla vurularak öldürüldü | Video 01:34
Kocaeli'de kadın cinayeti! Restoranda silahla vurularak öldürüldü | Video 24.12.2022 | 09:07
Adana’da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı | Video 02:20
Adana'da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı: 1 yaralı | Video 24.12.2022 | 09:03
Eğlence mekanından çıkartılınca dehşet saçtı: 1 ölü | Video 02:49
Eğlence mekanından çıkartılınca dehşet saçtı: 1 ölü | Video 24.12.2022 | 09:03
ABD’de kar fırtınası: 3 ölü | Video 00:49
ABD’de kar fırtınası: 3 ölü | Video 24.12.2022 | 00:21
CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti | Video 02:40
CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti | Video 23.12.2022 | 21:09
Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti! | Video 26:59
Esra Erol’da çocuklarının geleceği olan 1 milyon TL’yi batırıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Canlı yayında anne ve kız yüzleşti! | Video 23.12.2022 | 18:56
Sokak köpeklerinden kaçarken düşen kadın ölümden döndü | Video 05:26
Sokak köpeklerinden kaçarken düşen kadın ölümden döndü | Video 23.12.2022 | 18:10

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde havaların eksi derecelere düşmesinden dolayı dağlarda aç kalan kurtlar köylere inmeye başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA