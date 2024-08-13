Müebbet hapisle aranan adam, oğlunun iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kasten adam öldürme sucudan müebbet hapis cezasıyla aranan şahıs, oğluna ait işyerine jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk dilen S. İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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