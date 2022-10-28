Müge Anlı 45 milyonluk vurgun yapan Mustafa İnce'nin fotoğrafını ilk kez yayınladı! Resmen yüzünü değiştirmiş! | Video
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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Pınar, Tuba ve Yasin büyük bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkarmıştı. Müge Anlı 45 milyonluk vurgun yapan Mustafa İnce'nin fotoğrafını ilk kez yayınladı. Botoksla resmen başka birine dönüşen İnce'nin yeni halini görenler gözlerine inanamadı.