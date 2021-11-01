Müge Anlı bile şoke oldu! Fatma Karadağ'dan yeni açıklamalar "Kardeşimin cesedi tuvaletteyken..." | Video
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Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mercek altına aldığı radyocu Mehmet Karahan'ın kaybında, Türkiye'nin gündemine oturan abla Fatma Karadağ yeni açıklamalarda bulundu. Fatma Karadağ, kardeşinin cesedi tuvaletteyken Cemal Durmaz'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.