Video Yaşam Müge Anlı Son Bölüm 9 Kasım 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'yı isyan ettiren olay: Kocasından patlıcan isteyen kadın...
Müge Anlı Son Bölüm 9 Kasım 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'yı isyan ettiren olay: Kocasından patlıcan isteyen kadın...

Müge Anlı Son Bölüm 9 Kasım 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'yı isyan ettiren olay: Kocasından patlıcan isteyen kadın...

09.11.2021 | 10:29

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Kasım 2021 canlı yayınından son dakika haberleri! Müge Anlı'da gündeme gelen şaşırtıcı olay: Kocasından 10 kilo patlıcan isteyen kadın 5 kiloluk salça ile nereye kayboldu?

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Müge Anlı, Zennure Hanım'ın 4 Ekim günü kaybolduğunu, eşi Erdal Bey'in kanser hastası olduğunu, eşinin evden 5 kilo salçayı da alıp gittiğini söyledi. Erdal Bey, birebir 10 kilo patlıcanı almaya kendisinin gittiğini, kendisini eşinin gönderdiğini, kışlık yapacağız dediğini, patlıcan almaya gittiğinde eşinin de evi terk ettiğini, aradığında eşinin kendisini engellediğini dile getirdi.

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