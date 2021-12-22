Müge Anlı canlı yayın atv izle: 22 Aralık 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da son dakika
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OTOMATİK OYNAT
21:12
01:35
Markete giren hırsız, işyeri sahibi tarafından sopayla kovalandı | Video 22.12.2021 | 09:44
00:56
02:26
02:00
Adana'da molotof bombası ile kundaklanan evde hasar oluştu 22.12.2021 | 09:12
03:02
Esenyurt’ta hırsızların çarşaflı kamuflajı pes dedirtti | Video 22.12.2021 | 09:14
03:46
03:15
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 22.12.2021 | 08:49
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Son dakika! Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! 20 yaralı | Video 22.12.2021 | 09:01
05:37
03:26
Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı | Video 22.12.2021 | 08:48
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Kartal’da iki katlı kafede korkutan yangın | Video 22.12.2021 | 08:49
01:05
Avustralya'da dev kum fırtınası | Video 21.12.2021 | 20:47
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03:38
Zonguldak'ta denizde hortumlar oluştu | Video 21.12.2021 | 16:37
13:05
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Mardin'de ayağı motosikletin jantına sıkışan sürücüye kurtarma operasyonu 21.12.2021 | 14:38
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