Müge Anlı canlı yayın izle: 13 Nisan 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu... Berber Arif Alagöz'e ne oldu?
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atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı 32 yaşındaki berber Arif Alagöz'ün nerede olduğunu araştırıyor. 5 aydır kayıp olan Alif Alagöz'ün annesi ise Müge Anlı canlı yayında oğlunun hasreti ile böyle gözyaşı döktü...
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