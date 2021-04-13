Müge Anlı canlı yayın izle: 13 Nisan 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu... Berber Arif Alagöz'e ne oldu?

atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı 32 yaşındaki berber Arif Alagöz'ün nerede olduğunu araştırıyor. 5 aydır kayıp olan Alif Alagöz'ün annesi ise Müge Anlı canlı yayında oğlunun hasreti ile böyle gözyaşı döktü...

MÜGE ANLI 13 NİSAN 2021 SALI CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN