Müge Anlı canlı yayın izle: 23 Eylül 2021 Perşembe atv izle! Dehşet anlarını Müge Anlı'da anlattı "Çok korkutun kendimi dışarı attım"
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İstanbul Esenyurt'ta otomobille dükkana daldılar, taksiye binip kaçtılar 23.09.2021 | 11:08
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Hatay’da 12,5 milyon lira değerinde kaçak ticari ürün ele geçirildi | Video 23.09.2021 | 11:26
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Otel odasında iç mimara tacizin görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.09.2021 | 10:52
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Polis, uygulamadan kaçmak isteyen motosikleti elleriyle durdurdu | Video 23.09.2021 | 10:43
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Taksim’de Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada | Video 23.09.2021 | 10:23
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Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahsur kaldı | Video 23.09.2021 | 10:19
05:05
İranlı kadın karateciden ölümcül gösteri | Video 23.09.2021 | 10:09
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Esenyurt’ta 21 yaşındaki gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video 23.09.2021 | 09:53
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Havaların soğuması ile grip aşısına talep başladı | Video 23.09.2021 | 09:44
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Palayla yolcu minibüsüne saldırı kamerada | Video 23.09.2021 | 09:45
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Evin bahçesindeki arı kovanının içinden bile uyuşturucu çıktı | Video 23.09.2021 | 09:33
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Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı | Video 23.09.2021 | 09:33
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3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi | Video 23.09.2021 | 09:22
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Bartın'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı | Video 23.09.2021 | 09:17
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Eylül 2021 Perşembe canlı yayınında; cinayetin tanığı bakıcı o anları ilk kez anlattı!
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