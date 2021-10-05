Müge Anlı canlı yayın izle: 5 Ekim 2021 Salı atv izle! Saplantılı aşk mektuplarındaki şok sözler Müge Anlı'da...
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SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de fabrika yangını 05.10.2021 | 09:08
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İstanbul Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi 05.10.2021 | 09:08
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Meslek liseliler becerilerini köy okullarındaki miniklerle paylaştı | Video 04.10.2021 | 18:28
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Ekim 2021 canlı yayınından son dakika haberleri! Müge Anlı'da gündeme gelen çiftçi cinayeti ardından ortaya çıkan saplantılı aşk mektuplarını yazan şahıstan canlı yayında şok açıklamalar...
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SON DAKİKA: Müge Anlı'da saplantılı aşk mektuplarına canlı yayında sert tepki "Bir daha kimsenin karısına kızına..."