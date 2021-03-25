Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 31 yaşındaki adamın birliktelik yaşadığı iki kadın... | Video
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Müge Anlı bugün yayında Halil Bey'in eşleri Firdevs ve Durdunaz Hanımların olduğunu açıkladı. Gülay Hanım Halil'in bir eşini çamaşır diğer eşini bulaşık makinesi olarak gördüğünü kendi kızını da süpürge olarak gördüğünü iddia etti. Dün akşam kızıyla konuştuğunu söyleyen Gülay Hanım kızının Firdevs'in işin içinde olduğunu ve yataklık yaptığını söylediğini iddia etti. Anneanne Melahat Güllü ise torunun arkasında olduğunu ve başlık parası istemediklerini açıkladı. Firdevs Hanım kendisinin kuma olarak Durdunaz'ı kabul etmediğini belirtti. Firdevs Hanım Halil'den sonra başka biri evlenmediğini evlense bile kimseyi ilgilendirmeyeceğini ifade etti.