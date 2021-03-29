Video Yaşam Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Otostopla İstanbul’dan Mersin’e giden 17 yaşındaki genç...

Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Otostopla İstanbul’dan Mersin’e giden 17 yaşındaki genç...

Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Otostopla İstanbul’dan Mersin’e giden 17 yaşındaki genç...
29.03.2021 | 11:50

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atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son dakika haberi; 19 Mart Cuma günü İstanbul Ümraniye’den kayıplara karışan 17 yaşındaki Umut bulundu!

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Müge Anlı İle Tatlı Sert'e gelen anne Safiye Akçay gözyaşları içinde oğluna seslendi. Psikiyatrik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen 17 yaşındaki gencin kısa bir süre öncede evden kaçtığı öğrenildi. Ailesi Umut'un 15 gün önce yine evden kaçtığını, yürüyerek Gebze'ye kadar gittiğini söyledi. Anne "Oğlumuz okula gönderdik okumadı. İçine kapanık bir çocuktu arkadaş edinemiyordu. Tek arkadaşı bendim." Dedi.

Yayın sonrasında programa gelen bir telefon ise anne-babanın gözyaşlarını dindirdi. Kaybının 9'uncu gününde Umut bir izleyicinin telefonuyla annesini arayarak Mersin, Silifke otogarında olduğu öğrenildi. Müge Anlı ekibi de Silifke çocuk şubeye bilgi vererek anne babayla birlikte Mersin, Silifke'ye doğru yola çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen Umut daha sonra ailesine teslim edildi.

Çocuklarının bulunmasıyla derin bir nefes alan anne-baba, "Müge Anlı ve ekibine teşekkür ederiz. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz. Günler sonra çocuğumuza kavuştuk. Psikolojik sorunları da olsa, evden kaçsa da o bizim çocuğumuz onu her zaman sarıp sarmalamaya hazırız." diyerek sevinçlerini Müge Anlı ekibiyle paylaştı.

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