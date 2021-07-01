Müge Anlı canlı yayınında ailenin yakın komşusu Osman Büyükdoğrucan konuştu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:54
00:52
Havuzlu eve drone’lu operasyon | Video 01.07.2021 | 16:00
03:56
Oyun yasağının kalkmasını kahvehanesinde zeybek oynayarak kutladı | Video 01.07.2021 | 15:46
03:07
Beylikdüzü’nde çakarlı araçlarla yolda halaya ceza | Video 01.07.2021 | 15:48
02:09
Covid-19 ile mücadele kapsamında 3. doz aşı uygulaması başladı | Video 01.07.2021 | 15:44
02:12
02:42
Sinema salonlarında hummalı hazırlıklar devam ediyor | Video 01.07.2021 | 15:29
04:09
09:58
05:10
34:51
06:29
01:58
02:06
Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Sevgilisini rehin aldı | Video 01.07.2021 | 14:26
06:33
74 yaşındaki Nimet Süner Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu 01.07.2021 | 14:29
03:45
04:28
Tıp fakültesinden mezun olan ikizler, bölüm birinciliğini paylaştı | Video 01.07.2021 | 13:59
05:00
Vatan operasyonunda gözaltı sayısı 270’e yükseldi | Video 01.07.2021 | 13:50
01:30
Kısıtlamalar bitince soluğu sahilde aldılar | Video 01.07.2021 | 13:50
00:38
DEAŞ terör örgütüne darbe | Video 01.07.2021 | 13:33
Osman Bey, Metin Bey ile evlerinin 50 metre olduğu bilgisini verip arka mutfakta oturduğu için hiç ses duymadığını söyledi. Osman Bey o akşam bir şey duysa zaten çıkıp bakacağını ifade etti. Muzaffer Bey olay yerine ilk vardığı zaman Osman Büyükdoğrucan'a neredeydin, hiç duymadın mı dediğini, onun ise "Ben balkondaydım duymadım" dediğini aktardı ve az önce de röportajda mutfakta oturuyordum dediğini, o sıcakta nasıl mutfakta oturulduğunu sorguladı. Osman Büyükdoğrucan, kapının önüne çıksa koşan adam göreceğini ama arka mutfaktan hiçbir şey görmediğini, ambulansın ışığını görünce dışarı çıktığını, orada haber aldığını söyledi.