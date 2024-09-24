Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı! "Ben uyku ilacı attım, annemin sevgilisi babamı boğarak öldürdü" | Video
Atv'nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında milyonların önünde cinayet itirafı geldi. 2019 yılında 47 yaşındayken Gaziantep Şahinbey'deki evinde ölü bulunan Cengiz Karademir'in kızı, şüpheli ölümle ilgili kan donduran bir itirafta bulundu. Karademir'in kızı Narin, annesinin teşvikiyle babasının çayına uyku ilacı kattığını annesinin sevgilisi Şeyhmus'un ise eve gelip babasını boğarak öldürdüğünü söyledi.
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