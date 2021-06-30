Müge Anlı canlı yayınında flaş açıklamalar: Büyükşen çiftinin katili kim? | Video

Müge Anlı, Büyükşen davası konusunu hiç bırakıp da sezon finaline gitmek istemediğini ama 2-3 gün içerisinde birisinden itiraf beklediğini, çözülmesini istedi. Sosyal medyada da parçaları izlediğinden söz eden Müge Anlı, konunun kendisine garip geldiğini, Büşra Hanım, Betül Hanım ve Uğur Bey'in hareketlerinden bahsetti. Büşra Hanım bu konu ile ilgili ses çıkarınca da insanların Büşra ses çıkarıyor dediğini, kimsenin kendisine inanmadığını ve tükenmiş durumda olduğunu belirtti.