Müge Anlı canlı yayınında flaş bilgiler! İki çocuk babası Ferhan Tetik'e ne oldu? | Video

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Son dakika haberi... Hülya Hanım kirasının 800 TL olduğunu ama eşi ortaya çıkmadan evden taşınmayacağını cebinde 1 TL olmadığını iş aradığını ama bulamadığını çiçekçiye girdiğini 3 günde işten kovulduğunu ama bir yandan iş aramaya devam ettiğini açıkladı. Fatih Bey babasının evlendiği zaman emekli olduğunu 100.000 TL tazminat aldığını düşündüğünü söylerken Hülya Hanım ise eşinin 35.000 TL aldığını bildiğini eşinin bu parayla Fatih'e düğün yapacağını söylediğini ama parayı ne yaptığını bilmediğini söyledi.