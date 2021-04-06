Müge Anlı canlı yayınında flaş ifadeler! 31 yaşındaki gurbetçi genç Arif Alagöz 5 aydır kayıp | Video
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Şanlıurfa Suruç'ta husumetli ailelerin kavgası: 8 yaralı! 06.04.2021 | 14:07
Almanya'da Hessen eyaletine bağlı Darmstadt şehrini adres gösteren Arif Alagöz 5 aydır kayıp. Berber olarak çalışan genç adam nerede? Anne Nebahat canlı yayında...