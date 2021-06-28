Müge Anlı canlı yayınında paylaşıldı: ''Özel ekip'' Büyükşen çiftinin cinayet evinde inceleme yaptı! | Video
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JASAT dedektifleri Büyükşen çiftinin evi ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi. Ekibin baz verilerini ve HTS kayıtlarını da incelediği bilgisi verildi.