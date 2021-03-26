Müge Anlı canlı yayınında rahatlatan haber... 15 yaşındaki kızı, kuzeni kaçırmıştı... | Video
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2 kadına dini nikah kıydı üzerine bir de kuzeninin 15 yaşındaki kızını kandırdı. 2 çocuk babası adam kaçırdığı genç kızla kayıplara karıştı. Ama sonunda aileyi rahatlatan o haber Müge Anlı’dan geldi.