Müge Anlı canlı yayınında şok ifadeler! ''40 yıllık karım takılarını benden saklıyordu'' | Video

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Son dakika haberi... Nurten Hanım, Ayten Hanım'ın altınlarını saklamasının sebebi olarak, annesini hastaneye götürdüklerinde hastane ücretini babasının vermediğini hep kendilerinin verdiğini, bu paraları da annesinin bu sebeple sakladığını, lazım olursa oradan kullanırız dediğini aktardı.