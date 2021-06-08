Müge Anlı canlı yayınında şok 'Kadın ticareti' açıklaması! Müge Anlı: "Bir sürü pislik var" Ümmügülsüm olayı nedir?

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; dile getirilen 'Kadın ticareti' iddiası kan dondurdu! İşte Müge Anlı, Ümmügülsüm olayında canlı yayında art arda gelen o şok açıklamalar...

Ömer Bey, Songül Hanım'ın iftira attığını öne sürerken Songül Hanım, Ömer Bey'in beyaz kadın ticareti yaptığını o sebeple cezaevine girdiğini iddia etti. Songül Hanım, aile ve sosyal politikalar bakanlığına seslenerek kızının ve torununun kurtarılmasını istedi.