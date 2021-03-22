Video Yaşam Müge Anlı canlı yayınında son dakika: 17 yaşındaki Umut Kemal Akçay 4 gündür kayıp... | Video

Müge Anlı canlı yayınında son dakika: 17 yaşındaki Umut Kemal Akçay 4 gündür kayıp... | Video

Müge Anlı canlı yayınında son dakika: 17 yaşındaki Umut Kemal Akçay 4 gündür kayıp... | Video
22.03.2021 | 13:56

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Müge Anlı canlı yayınında son dakika: 17 yaşındaki Umut Kemal Akçay 4 gündür kayıp... | Video 04:53
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İstanbul Ümraniye'de ailesiyle yaşıyordu. Cep telefonu ile kimliğini ve parasını aldı. 17 yaşındaki Umut Kemal Akçay 4 gündür kayıp...

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