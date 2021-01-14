Video Yaşam Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi: Sevgilisini öldürüp, parayla ormana gömdürdüğü ortaya çıktı | Video

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi: Sevgilisini öldürüp, parayla ormana gömdürdüğü ortaya çıktı | Video

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi: Sevgilisini öldürüp, parayla ormana gömdürdüğü ortaya çıktı | Video
14.01.2021 | 14:17

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112'yi aradı, ''Ormanda bir kadını vurdular''dedi. Sevgilisini öldürüp, parayla ormana gömdürdü. Bıçakla öldürdüğü ortaya çıktı.

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