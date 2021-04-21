Müge Anlı çileden çıktı: "Benimle dalga geçiyorsunuz kendimi zor tutuyorum" Üvey anneanne evlilik dolandırıcısı mı? | Video
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Müge Anlı ile Tatlı Sert, bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Sahte gelinlere paralarını kaptıran damatlar, canlı yayında dert yandı. Sahte gelin skandalında ismi geçen aracı kadın Özden Kum ise yaptığı açıklamalarla yine herkesi şaşırttı. Kum'un sözleri karşısında şoke olan Müge Anlı, çileden çıktı.