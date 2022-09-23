Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde Son Dakika: Fatma Karadağ’ın sevgilisini tanıyan kişi konuştu: "Cinayetten sonra Fatma…" | Video

Son dakika haberi: Müge Anlı'da gündeme gelen DJ Gezgin cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fatma Karadağ’ın eski sevgilisi Cemal Durmaz’ı tanıyan kişi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında, DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan’ın ablası Fatma Karadağ’ın tüm dediklerinin yalan olduğunu, Cemal Durmaz’ın cinayetten sonra onu zorla bir yerde tutmadığını, özgür bir şekilde her yere gittiğini söyledi. İşte detaylar..





