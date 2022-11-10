Müge Anlı müstehcen mesajları görünce sinirlerine hakim olamadı! "Ben eşimle bile böyle konuşamam" | Video
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ATV’nin sevilen programı Müge Anlı’da gündeme geldi.. Cinayet kurbanı olan Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya Hanım'la olan mesajlarını gören Müge Anlı, canlı yayında büyük şaşkınlık yaşadı. Derya Hanım'ın aldattığı Yalçınkaya ile olan müstehcen mesajlaşmalarını gören Anlı, "Kocam bana bunları yazsa, kadın halimle gözüm görmez. Senin kafan kırık mı?" sözleriyle tepki gösterdi.