Müge Anlı ses kaydını dinletince Sapık Sinan'ın yalanları bir bir ortaya çıktı! "Kızını istedim vermeyince ben de..." | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:09
01:25
03:46
03:01
Aydın’da "Gelin erkek çıktı" iddiası ortalığı karıştırdı | Video 06.01.2023 | 12:28
02:19
Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde tavşan kazası | Video 06.01.2023 | 12:28
04:34
"Sarıkamış Ekspresi" şehitleri anmak için Ankara’dan yola çıktı | Video 06.01.2023 | 12:28
09:08
00:44
İzmir polisinden zehir baskını: 22 kilo esrar ele geçirildi | Video 06.01.2023 | 12:30
00:26
Beykoz’da kavşakta drift atan sürücüye 22 bin 13 TL ceza | Video 06.01.2023 | 12:11
01:23
03:46
Balıkçı dükkanına giren atmaca paniğe neden oldu | Video 06.01.2023 | 10:21
09:08
00:48
Durdurulan araçtan 55 bin 100 TL değerinde sahte para ele geçirildi | Video 06.01.2023 | 11:35
03:26
02:00
05:17
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 06.01.2023 | 11:02
03:20
Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı | Video 06.01.2023 | 09:31
02:28
00:37
19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı | Video 06.01.2023 | 09:31
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayında Sinan'ın ses kayıtlarını dinletti! Sapık Sinan da itiraf etti... Hamide Gökçe'nin kızını sevdiğini, fakat Gökçe'nin ona kızını vermediği için "Evet, Arifeye de Hamideye de kafayı taktım. Mesajlar attım." dedi.