Müge Anlı ses kaydını dinletince Sapık Sinan'ın yalanları bir bir ortaya çıktı! "Kızını istedim vermeyince ben de..." | Video

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayında Sinan'ın ses kayıtlarını dinletti! Sapık Sinan da itiraf etti... Hamide Gökçe'nin kızını sevdiğini, fakat Gökçe'nin ona kızını vermediği için "Evet, Arifeye de Hamideye de kafayı taktım. Mesajlar attım." dedi.