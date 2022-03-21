Müge Anlı SON BÖLÜM 21 Mart 2022 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! Dursun Zehir'in kaybında soru işaretleri... | Video

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Dursun Zehir'in kaybında soru işaretleri... Torununun para zaafı yüzünden zarar mı gördü? Dedesine ait 10 bin lirayı nerede buldu? Torununun para verdiği taksi şoförü canlı yayında... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Mart 2022 Cuma canlı yayını izlemek için aşağıdaki video alanına tıklayın...