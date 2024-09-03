Müge Anlı yeni sezona Meral-Ozan Laleci olayı ile başladı! Eşinin cenazesini ararken evlatlık olduğunu öğrendi | Video
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ile ATV ekranlarında başladı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te depremde vefat eden karısının biyolojik ailesini bulmaya çalışan Ozan Laleci'nin hikayesi stüdyoda şok etkisi yarattı. Depremzede eşinin cenazesini ararken eşi Meral Laleci'nin evlatlık olduğunu öğrendi. Peki, Meral Laleci'nin biyolojik ailesi kim?
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