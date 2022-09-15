Video Yaşam Müge Anlı'da araştırılan DJ Gezgin cinayetinde flaş gelişme! Emniyet harekete geçti | Video
Müge Anlı'da araştırılan DJ Gezgin cinayetinde flaş gelişme! Emniyet harekete geçti | Video

Müge Anlı'da araştırılan DJ Gezgin cinayetinde flaş gelişme! Emniyet harekete geçti | Video

15.09.2022 | 15:21

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Müge Anlı’da araştırılan DJ Gezgin cinayetinde flaş gelişme! Emniyet harekete geçti | Video 08:41
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ sessizliğini korurken, cinayetle ilgili yeni bir ortaya atıldı. DJ Gezgin'in cesedinin buzun içine konulup saklanmış olabileceği öne sürüldü. İşte Müge Anlı canlı yayınında DJ Gezgin cinayetiyle ilgili ortaya atılan iddialar.

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