Müge Anlı'da araştırılan DJ Gezgin cinayetinde flaş gelişme! Emniyet harekete geçti | Video
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Karadağ sessizliğini korurken, cinayetle ilgili yeni bir ortaya atıldı. DJ Gezgin'in cesedinin buzun içine konulup saklanmış olabileceği öne sürüldü. İşte Müge Anlı canlı yayınında DJ Gezgin cinayetiyle ilgili ortaya atılan iddialar.